Батистута похвастался "трофеем" с финального матча ЧМ-2022 (фото)

Легенда сборной Аргентины Габриэль Батистута показал фотографию куска сетки ворот с финального матча чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в решающей игре турнира аргентинцы в серии пенальти победили Францию.

“Воспоминание о незабываемом финале ЧМ-2022”, — подписал Батистута фотографию.

Напомним, что лучшим игроком мирового первенства стал капитан аргентинцев Лионель Месси. В финальной игре он записал на свой счет два гола.