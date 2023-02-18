"Барселону" могут исключить из еврокубков

УЕФА может серьезно наказать “Барселону” по делу о подкупе судей.

Как заявил испанский юрист Хорхе Вакеро, если вину каталонского клуба удастся доказать, то команда может быть исключена из еврокубков.

Таким образом, “Барселона” рискует остаться без еврокубков в новом сезоне.

Как известно, каталонский клуб подозревают в переводе денежных средств бывшему члену судейского комитета Испании.