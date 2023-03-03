"Барселоне" запрещают покупать новых футболистом летом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что “Барселона” не сможет регистрировать новых футболистов летом из-за финансовых проблем.

“На сегодня ”Барселона" не имеет средств для покупок в летнее трансферное окно. Клуб совершал сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лиги. Мы соответствующе реагируем. Мы решили, что “Барселона” не сможет подписывать новичков до тех пор, пока не продаст футболистов на 200 миллионов евро", приводит слова Тебаса The Athletic.

Напомним, что подобные проблемы были у клуба и прошлым летом. Впрочем, руководство “Барселоны” сумело выйти из сложного положения, продав некоторые из клубных активов.

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