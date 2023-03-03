Главная Новости "Барселоне" запрещают покупать новых футболистом летом

"Барселоне" запрещают покупать новых футболистом летом

Новости футбола Сегодня, 13:42
Хавьер Тебас Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что “Барселона” не сможет регистрировать новых футболистов летом из-за финансовых проблем.

“На сегодня ”Барселона" не имеет средств для покупок в летнее трансферное окно. Клуб совершал сомнительные действия, которые повлияли на Ла Лиги. Мы соответствующе реагируем. Мы решили, что “Барселона” не сможет подписывать новичков до тех пор, пока не продаст футболистов на 200 миллионов евро", приводит слова Тебаса The Athletic.

Напомним, что подобные проблемы были у клуба и прошлым летом. Впрочем, руководство “Барселоны” сумело выйти из сложного положения, продав некоторые из клубных активов.

Не пропустите: Агент Холанда назвала самый привлекательный клуб мира.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Ла Лига Испания
Популярные новости
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:42 Месси, Дибала и другие: назван состав Аргентины на мартовские матчи
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:03 "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании
Фото: твиттер академии "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:42 "Барселона" подписала сына легенды футбола
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 01 мар 2023, 16:46 "Арсенал" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола 01 мар 2023, 16:41 "Манчестер Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в Кубке Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:42 Месси, Дибала и другие: назван состав Аргентины на мартовские матчи Новости футбола Сегодня, 14:30 Защитник "Челси" назвал причину неяркой игры Мудрика Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Аякса" Новости футбола Сегодня, 13:55 Главный тренер ПСЖ рассказал, сможет ли Неймар сыграть с "Баварией" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Барселоне" запрещают покупать новых футболистом летом Новости футбола Сегодня, 13:30 Руководство "Челси" сделало предупреждение главному тренеру Новости футбола Сегодня, 13:15 Фирмино принял решение по своему будущему в "Ливерпуле" Новости футбола Сегодня, 12:55 Украинский талант перешел в АЗ Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 12:30 "Барселона" продлила контракт с ветераном команды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Аталанта - Удинезе 4 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Милан 4 марта 2023 года Футбол 05 мар 2023 Прогноз на матч Рома - Ювентус 5 марта 2023 года Футбол 05 мар 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Мадрид 5 марта 2023 года