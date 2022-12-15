"Барселоне" предложили подписать полузащитника сборной Франции

Представители полузащитника туринского “Ювентуса” и сборной Франции Адриена Рабьо предложили “Барселоне”, сообщает Sport.es.

Контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются “Арсенал”, “Ньюкасл”, “Челси” и ПСЖ. Впрочем, приоритетом для француза является именно “Барселона”.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” и сборную Франции 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Хави определился с будущим Депая в "Барселоне".