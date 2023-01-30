"Барселоне" отказали в регистрации контракта Маркоса Алонсо
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Барселоны
“Барселона” не может официально зарегистрировать контракт Маркоса Алонсо.
Как пишет Què T’hi Jugues, Ла Лига не дала права каталонскому клубу зарегистрировать новый контракт с 32-летним игроком сборной Испании.
Дело в том, что “Барселона” превысила лимит зарплатной ведомости в летнее трансферное окно.
Соглашение с испанцем подписали 27 января.
По аналогичной причине “Барселона” не может заявить Гави как игрока основного состава.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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