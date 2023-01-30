"Барселоне" отказали в регистрации контракта Маркоса Алонсо

“Барселона” не может официально зарегистрировать контракт Маркоса Алонсо.

Как пишет Què T’hi Jugues, Ла Лига не дала права каталонскому клубу зарегистрировать новый контракт с 32-летним игроком сборной Испании.

Дело в том, что “Барселона” превысила лимит зарплатной ведомости в летнее трансферное окно.

Соглашение с испанцем подписали 27 января.

По аналогичной причине “Барселона” не может заявить Гави как игрока основного состава.