"Барселоне" грозит серьезное наказание, если вину клуба докажут

“Барселону” могут понизить в классе или вообще ликвидировать клуб, если вину по делу о судьях докажут.

Такие данные опубликовало издание La Vanguardia,

Кроме того, клубу грозит штраф.

При этом эксперты считают, что “Барселона” отделается лишь санкциями, а более серьёзные последствия маловероятны.

Клуб могут признать виновным только в том случае, если будет доказано, что выплаты главе судейского корпуса Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство.