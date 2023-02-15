"Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги

“Барселону” могут исключить из Ла Лиги, если подтвердятся обвинения в коррупции, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, испанская прокуратура ведет разбирательство обстоятельств дела с переводом денег со счетов каталонского клуба бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который получил 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 годы.

Клуб утверждает, что Негрейра получал деньги за отчеты о молодых игроках и судействе.

Если обвинения подтвердятся, то клубу грозит снятие очков, огромный штраф и даже перевод в дивизион рангом ниже.

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