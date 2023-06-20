"Барселона" зарегистрировала контракт с молодым суперталантом

“Барселона” зарегистрировала новый контракт с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2026 года. Хавбек сменит номер с 30-го на шестой.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.