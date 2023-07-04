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"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Фото: инстаграм "Атлетико Паранаэнсе"/Автор неизвестен

“Барселона” договорилась о переходе нападающего “Атлетико Паранаэнсе” и сборной Бразилии Витора Роке, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каалонский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Бразилец подпишет с “Барсой” контракт до лета 2029 года. Сумма отступных в контракте составит один миллиард евро. Бразилец присоединится к “Барселоне” в январе 2024 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Роке провел за “Атлетико Паранаэнсе” 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. 25 марта 2023 года он дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против сборной Марокко (2:1), проведя на поле 25 минут.

“Барселона” в минувшем сезоне стала чемпионом Испании и завоевала прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Напомним, что в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов каталонский клуб занимал третье место в групповом турнире и затем переходил в Лигу Европы.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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