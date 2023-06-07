"Барселона" язвительно отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"

Пресс-служба “Барселоны” отреагировала на решение аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в "Интер Майами".

"Барселона" желает Лионелю Месси удачи в его новом профессиональном этапе. В понедельник, 5 июня, отец и представитель игрока, Хорхе Месси, сообщил президенту клуба Жоану Лапорту о решении Лионеля перейти в "Интер Майами", несмотря на предложение, полученное от "Барсы".

Президент Лапорта понимает и уважает решение Месси играть в лиге с меньшими требованиями, вдали от внимания и давления, с которыми он столкнулся в последние годы. Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились сотрудничать, чтобы болельщики "Барсы" могли выразить свое уважение к футболисту, который был, есть и всегда будет любимым "Барселоной", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне Месси провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.