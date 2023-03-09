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"Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 16:19
Фото: инстаграм Жоау Канселу/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жоау Канселу/Автор неизвестен

“Барселона” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” и сборно Португалии Жоау Канселу, который выступает за “Баварию” на правах аренды, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет арендовать футболиста следующим летом. “Бавария" имеет приоритетное право выкупа игрока за 70 миллионов евро, но мюнхенцы уже приняли решение не продолжать с ним сотрудничество. “Манчестер Сити” хотел бы продать португальца, но может согласиться на еще одну аренду. Ранее сообщалось, что Канселу также интересуются “Реал” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Манчестер Сити” 26 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач. Также на его счету три голевых паса в семи поединках за “Баварию”. Его контракт с английским клубом действует до лета 2027 года.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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