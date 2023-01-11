"Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции

“Барселона” проявляет интерес к нападающему менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, он может достаться новому клубу бесплатно. Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов “Баварии”, “Челси”, “Интера” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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