"Барселона" вступила в борьбу за форварда "Ливерпуля"

“Барселона” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом, форвард может сменить клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются “Милан”, “Ювентус” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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