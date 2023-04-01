“Барселона” временно переезжает с “Камп Ноу”

“Барселона” временно будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе в связи с реконструкцией “Камп Ноу”.

Ожидается, что она начнется в следующем сезоне.

Федерация футбола Испании была проинформирована, и ожидается, что каталонский клуб вернется на родную арену в ноябре 2024 года.

В настоящее время “Барселона” занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 68 очками после 26 туров.