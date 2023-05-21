“Барселона” впервые в сезоне проиграла на домашнем поле

“Барселона”, которая уже обеспечила себе чемпионский титул испанской Ла Лиги, уступила на домашнем стадионе “Реал Сосьедаду”.

Это первое поражение каталонцев на домашней арене за текущий сезон в рамках чемпионата.

Интересно, что баски не могли обыграть каталонцев на их поле 32 года.

В следующей игре “Барселона” сыграет с “Вальядолидом”.