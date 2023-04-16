"Барселона" вновь не выиграла в матче Ла Лиги

В матче 29-го тура чемпионата Испании “Хетафе” и “Барселона” сыграли вничью со счетом 0:0.

Для каталонского клуба нулевая ничья стала второй подряд в Ла Лиге.

“Барселона”, набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата. “Хетафе” с 31 очком поднялся на 15-ю позицию.

“Хетафе” – “Барселона” - 0:0

“Хетафе”: Сория, Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Порту, 67), Максимович (Альгобия, 76), Милья, Унал (Вильяр, 83), Мунир (Аленья, 76), Майораль.

“Барселона”: тер Штеген, Серджи Роберто (Эрик Гарсия, 18), Кунде, Араухо, Альба (Ферран Торрес, 68), Бускетс, Кессиэ (Фати, 68), Гави, Бальде, Рафинья (Торре, 87), Левандовски.

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