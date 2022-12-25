"Барселона" вновь хочет переменить полузащитника "Реала"

“Барселона” по-прежнему интересуется полузащитником “Реала” Марко Асенсио, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Сам хавбек хотел бы остаться в “Реале”, но клуб не предлагает ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за “Реал” 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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