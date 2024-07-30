Барселона выставила Нико Уильямсу ультиматум. Он должен принять решение

Звезда Атлетика Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс остается главной трансферной целью Барселоны на текущее летнее трансферное окно. Каталонцы уже нашли 58 миллионов евро для того, чтобы активировать его клаусулу, но пока что не получили согласия от самого футболиста.

В Барселоне знают, что Уильямс мечтает играть за Барселону, но в то же время пообещал своему брату Иньяки сыграть с ним как минимум 1 сезон в еврокубках за Атлетик Бильбао. По информации Cadena SER, Бараселона поставила Уильямсу ультиматум: либо он перейдет в Барселону сейчас, либо следующим летом трансфера не будет. Ждать каталонский клуб не намерен.

В то же время в переговоры включился Nike, с которым Барселона в ближайшие дни подпишет спонсорский контракт. В компании понимают, что после невероятного Евро-2024 на имени Уильямса бренд сможет хорошо заработать.

Ранее стало известно, что в борьбу за Уильямса активно включился ПСЖ, но футболист склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Испании.

В завершившемся сезоне Нико Уильямс сыграл за Атлетик 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отметился 17 ассистами.