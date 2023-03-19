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"Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 18:04
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле обыграла “Реал” со счетом 2:1.

Гости открыли счет в начале встречи благодаря автоголу Рональда Араухо. В концовке первого тайма равновесие восстановил Серджи Роберто. В конце матча победный гол забил Франк Кессье.

“Барселона”, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 56 очками остался на второй позиции.

“Барселона” – “Реал” - 2:1 (1:1)
Голы: Араухо, 9 (автогол) - 0:1, Роберто, 45 - 1:1, Кессье, 90+2 - 2:1

“Барселона”: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг, Гави (Фати, 90), Рафинья (Торрес, 83), Левандовски.

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Менди, 62), Модрич (Себальос, 76), Кроос (Родриго, 62), Вальверде (Асенсио, 76), Камавинга (Тчуамени, 76), Винисиус Жуниор, Бензема.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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