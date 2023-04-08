“Барселона” вынуждена приостановить переговоры со своим ключевым игроком

“Барселона” вынуждена приостановить переговоры с полузащитником Усманом Дембеле относительно продления его контракта.

Руководство клуба осознает, что в ближайшее время не сможет предоставить игроку повышение зарплаты.

В прошлом году у Дембеле истек предыдущий контракт, однако футболист решил продолжить свою карьеру в Барселоне и подписать новый договор с более скромным окладом, который действителен всего на два года.

В конце следующего сезона Усман сможет стать свободным агентом.