"Барселона" верит в трансфер Месси

Руководство “Барселоны” уверено, что сумеет подписать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в каталонском клубе полагают, что Ла Лига одобрит их финансовый план на следующий сезон. Таким образом, у “блауграны” будет шанс подписать аргентинца.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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