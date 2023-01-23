"Барселона" ведет переговоры о переходе хавбека "Реала"
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен
“Барселона” заинтересована в переходе полузащитник “Реала” Марко Асенсио, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб намерен подписать футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Представители “Барсы” уже провели предварительные переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем. Также хавбеком интересуются несколько английских клубов. Впрочем, Асенсио все еще может остаться в “Реале”, хотя игрока и не устраивают условия предложенного контракта.
В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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