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"Барселона" ведет переговоры о переходе хавбека "Реала"

Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

“Барселона” заинтересована в переходе полузащитник “Реала” Марко Асенсио, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен подписать футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Представители “Барсы” уже провели предварительные переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем. Также хавбеком интересуются несколько английских клубов. Впрочем, Асенсио все еще может остаться в “Реале”, хотя игрока и не устраивают условия предложенного контракта.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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