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"Барселона" в серии пенальти вышла в финал Суперкубка Испании

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В полуфинале Кубка Испании “Барселона” в серии пенальти обыграла “Бетис” и вышла в финал.

В концовке первого тайма счет открыл Роберт Левандовски, но на 77-й минуте равновесие восстановил Набиль Фекир. В начале дополнительного времени каталонцев вывел вперед Ансу Фати, но на 101-й минуте счет сравнял Лорен Морон.

В финале “Барселона” сыграет с “Реалом”.

“Бетис” – “Барселона” - 2:2 (0:1), по пенальти - 2:4
Голы: Левандовски, 40 - 0:1, Фекир, 77 - 1:1, Фати, 93 - 1:2, Морон, 101 - 2:2

“Бетис”: Браво, Руибаль (Сабали, 79), Песселья, Луис Фелипе, Миранда, Каналес (Вильям Карвалью, 46), Родригес (Гуардадо, 86), Родри (Хуанми, 79), Фекир (Морон, 90), Иглесиас (Виллиан Жозе, 67), Луис Энрике.

“Барселона”: тер Штеген, Серджи Роберто (Кристенсен, 78), Кунде, Араухо, Альба (Алонсо, 79), де Йонг (Бускетс, 63), Педри, Гави (Кессиэ, 96), Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья (Фати, 86).

Удаление: Гуардадо (118).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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