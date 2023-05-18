"Барселона" уже подыскала замену для Хави

Каталонская “Барселона” рассматривает кандидатуру тренера “Жироны” Мичела в случае, если возникнут сомнения в работе нынешнего главного тренера Хави Эрнандеса.

Такое заявление сделал журналист Альфред Мартинес.

В этом сезоне каталонский клуб играет крайне удачно. “Жирона” отбирала очки у сильных команд, в том числе у “Реала” и “Барселоны” в чемпионате Испании.

В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице, что позволяет ей сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.