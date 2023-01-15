Главная Новости "Барселона" уверенно обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании

"Барселона" уверенно обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании

Новости футбола Сегодня, 15:58
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В финальном матче Суперкубка Испании “Барселона” обыграла “Реал” со счетом 3:1 и стала обладателем трофея.

Победу каталонскому клубу принесли голы Гави, Роберта Левандовски и Педри. Мадрицев в концовке встречи от разгрома спас гол Карима Бензема.

“Реал” – “Барселона” - 1:3 (0:2)
Голы: Гави, 33 - 0:1, Левандовски, 45 - 0:2, Педри, 69 - 0:3, Бензема, 90+3 - 1:3

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Начо, 72), Рюдигер, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 65), Кроос (Асенсио, 72), Камавинга (Родриго, 46), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

“Барселона”: тер Штеген, Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 87), Педри (Серджи Роберто, 90), Гави (Фати, 90), Левандовски, Дембеле (Рафинья, 78).

Не пропустите: "Атлетико" упустил победу в гостевом матче Ла Лиги.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:40 ПСЖ неожиданно проиграл в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:15 "Монако" забил семь голов в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:59 "Арсенал" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:54 Мудрик стал игроком "Челси"
Новости футбола Вчера, 15:50 "Шахтер" согласился продать Мудрика в "Челси": названа сумма трансфера
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:38 "Милан" ушел от поражения в матче Серии А
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:50 Главные новости дня: 15 января Новости футбола Сегодня, 16:46 Дибала принес "Роме" Моуринью победу над "Фиорентиной" Новости футбола Сегодня, 16:42 "Бавария" близка к трансферу вратаря сборной Швейцарии Новости футбола Сегодня, 16:40 ПСЖ неожиданно проиграл в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" и "Барселона" поборются за "нового Месси" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Бетис" купил бразильского защитника Новости футбола Сегодня, 15:58 "Барселона" уверенно обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:55 ПСЖ нацелился на голландского форварда Новости футбола Сегодня, 15:42 "Арсеналу" предложили купить форварда сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:30 Дуван Сапата может перебраться в АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 16 янв 2023 Эмполи - Сампдория прогноз и ставка на матч Серии А 16 января 2023 года Футбол 16 янв 2023 Кадис - Эльче прогноз и ставка на матч Примеры 16 января 2023 года