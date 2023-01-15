"Барселона" уверенно обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании

В финальном матче Суперкубка Испании “Барселона” обыграла “Реал” со счетом 3:1 и стала обладателем трофея.

Победу каталонскому клубу принесли голы Гави, Роберта Левандовски и Педри. Мадрицев в концовке встречи от разгрома спас гол Карима Бензема.

“Реал” – “Барселона” - 1:3 (0:2)

Голы: Гави, 33 - 0:1, Левандовски, 45 - 0:2, Педри, 69 - 0:3, Бензема, 90+3 - 1:3

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Начо, 72), Рюдигер, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 65), Кроос (Асенсио, 72), Камавинга (Родриго, 46), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

“Барселона”: тер Штеген, Араухо (Эрик Гарсия, 86), Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессиэ, 87), Педри (Серджи Роберто, 90), Гави (Фати, 90), Левандовски, Дембеле (Рафинья, 78).

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