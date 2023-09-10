Барселона уверена, что сможет продлить контракт с тренером

Барселона хочет продлить контракт с главным менеджером Хави Энрнандезом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации, Барселона всегда была уверена, что сможет продлить контракт с Хави. У клуба готово предложение, но тренер хотел сосредоточиться на работе, поэтому оставался вопрос времени. В марте сообщалось, что хочет сначала выиграть свой первый титул Ла Лиги в качестве менеджера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Барселона никогда не сочла новое соглашение какой-либо проблемой. Это был вопрос времени и оно скоро решится. Также в течение последних 24-48 часов проводятся переговоры о продлении контракта до 2025 года.

Хави Эрнандез возглавил Барселону в ноябре 2021 года и подписал контракт на два с половиной года. За этот период он успел выиграть Суперкубо Испании 2023 года и стать чемпионом Испании в сезоне 2022-2023. Он провел 93 матча на посту менеджера Барселоны, одержал 58 побед, 16 ничьих и 19 поражений за этот период.

В этом сезоне Барса занимает третье место, имея три победы и одну ничью.