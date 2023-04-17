"Барселона" теряет одного из лидеров

Полузащитник “Барселоны” Серджи Роберто выбыл из строй из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован разрыв мышцы левого бедра. Сроки восстановления игрока составят 4-5 недель. Травму он получил в матче 29-го тура чемпионата Испании против “Хетафе" (0:0).

В нынешнем сезоне 31-летний Роберто провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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