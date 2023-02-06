"Барселона" теряет одного из лидеров перед матчами с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник “Барселоны” Серджи Бускетс выбыл из строя из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение голеностопа. Травму он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании против “Севильи” (3:0). Сроки восстановления игрока составят 2-3 недели. Таким образом, он может пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против “Манчестер Юнайтед” (16 февраля).

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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