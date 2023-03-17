"Барселона" теряет лидера перед матчами с "Реалом"

Согласно информации Catalunya Ràdio, вингер “Барселоны” Усман Дембеле может не принять участие в последующих играх против "Реала".

По данным источника, француз все еще не восстановился полностью после травмы бедра, которую получил в конце января.

Ожидается, что он не выйдет на игру в рамках чемпионата Испании 19 марта, а также может не успеть подготовиться к ответной полуфинальной игре в Кубке Испании 5 апреля.

Усман Дембеле забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 28 матчах за "Барсу" в этом сезоне.