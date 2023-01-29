"Барселона" столкнулась с проблемами после травмы Дембеле

После травмы вингера Усмана Дембеле наставник “Барселоны” попросил руководство клуба купить ему замену, но сейчас каталонцы не могут себе этого позволить.

Напомним, что молодой француз травмировался в игре 19-го тура Ла Лиги против “Жироны” (1:0).

После матча Хави обратился к боссам клуба, но те пояснили, что правила финансового фэйр-плей не позволят совершить трансфер.

Ожидается, что Дембеле пропустит около месяца.