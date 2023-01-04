"Барселона" сообщила ПСЖ цену на Дембеле

“Барселона” определилась с ценой на французского нападающего Усмана Дембеле, которым интересуется “Пари Сен-Жермен”, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб может расстаться с футболистом только при выплате полной сумму отступных в размере 100 миллионов евро. При этом каталонцы хотят продлить с игроком контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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