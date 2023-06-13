"Барселона" согласовала трансфер бразильского таланта

“Барселона” договорилась о покупке нападающего “Атлетико Паранаэнсе” Витора Роке, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатит за футболиста, которого называют “бразильским Суаресом”, 40 миллионов евро. Выплата будет произведена в три этапа. Впрочем, проблемой является регистрация контракта бразильца. Для этого “Барсе” нужно продать не меньше трех игроков в летнее трансфреное окно.

В нынешнем сезоне 18-летний Роке провел за “Атлетико Паранаэнсе” 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.