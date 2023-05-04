"Барселона" согласилась отпустить юного таланта

Каталонская "Барселона" согласилась продать своего воспитанника Ансу Фати ближайшим летом.

Как пишет Diario AS, сам игрок не желает покидать свою команду и настаивает на том, что готов оставаться и доказывать, что способен достигнуть высоких результатов.

По мнению молодого футболиста, в следующем сезоне он сможет вернуться в лучшую форму.

В то же время боссы “Барселоны” надеются выручить за игрока большие деньги.