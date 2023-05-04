"Барселона" собирается купить звезду сборной Марокко

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Фиорентины" и сборной Марокко Софьяну Амрабату, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Барса” надеется заполучить игрока по сниженной цене, так как его контракт с итальянцами истекает через год.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” 43 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.

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