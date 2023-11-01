Барселона следит за вингером Жироны

Спортивный директор Барселоны Деку следит за вингером Жироны Савиньо Морейрой, сообщает Sport.es.

Как известно, португальский специалист высоко ценит тактическую гибкость футболиста, способного эффективно сыграть на обоих флангах атаки. Савиньо идеально вписывается в профиль игрока, на которых сейчас ориентируется клуб, то есть на молодых талантах, способных прогрессировать.

Поэтому футболист будет одним из левых вингеров, за которым руководство будет следить в этом сезоне с прицелом на возможный трансфер.

Правый вингер французского Труа Савиньо Морейра пополнил состав Жироны. Савиньо летом 2022 года перешел в Труа из Атлетико Минейро за 6,5 миллионов евро, а прошлый сезон провел в аренде в ПСВ.

За первую команду нидерландского клуба бразилец провел восемь матчей, отличившихся двумя результативными передачами. Игрок выступал преимущественно на позиции правого вингера, но может сыграть и на левом фланге.

На счету Морейры три гола и четыре результативных передачи в 11 матчах Ла Лиги