Барселона сконцентрировалась на трансфере героя Евро 2024

Вингер Атлетик Бильбао Нико Уильямс решил не переходить в Барселону и остаться в родном клубе еще на один сезон.

Как сообщил Флориан Плеттенберг, теперь Барселона полностью сфокусировалась на переходе полузащитника РБ Лейпциг Дани Ольмо. Для руководства сине-гранатовых - испанец является целью номер один. Немецкий коллектив просит 60 миллионов евро, теперь все дело за двумя клубами.

Дани Ольмо является одним из главных героев Чемпионата Европы 2024. Полузащитник забил три гола и отдал два ассиста.

Напомним, ранее заинтересованность в услугах 22-летнего вингера проявляли Челси и Арсенал, но желание Уильямса на том этапе играть в Барселоне поставило под сомнение переезд чемпиона Европы в Англию.

На триумфальном для Испании Евро-2024 Уильямс был основным игроком и стал одним из лучших футболистов турнира. Уильямс сыграл 6 матчей, отличился 1 ассистом и 2 голами, один из которых в финале против Англии.