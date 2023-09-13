Барселона сыграет против Реала в необычных футболках

В следующем матче против "Реала" каталонская "Барселона" сыграет в необычной форме.

На футболках игроков команды из столицы Каталонии будет размещен логотип группы Rolling Stones.

Согласно информации от RAC1, на такой шаг команда пошла из-за партнерства клуба и стримингового сервиса Spotify. Данный сервис регулярно размещает на футболках “Барселоны” логотипы музыкантов и групп. Очень часто с такой помощью сервис также анонсирует выход новых альбомов или синглов.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму будет приурочено к выходу альбома Hackneys Diamonds, который состоится на 20 октября.

Это первый альбом группы за 18 лет. "Барселона" и Spotify находятся в финальных стадиях согласования деталей сделки, которая будет официально объявлена.

Главный матч чемпионата Испании состоится 28-29 октября.

В настоящее время каталонская “Барселона” занимает третье место в турнирной таблице после четырех туров, набрав 10 очков. “Реал” же лидирует в турнирной таблице с двенадцатью очками в четырех играх.