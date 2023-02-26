"Барселона" сенсационно проиграла аутсайдеру Ла Лиги

В матче 23-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде проиграла “Альмерии” со счетом 0:1.

Единственный гол в середине первого тайма забил Эль-Билаль Туре.

“Альмерия”, набрав 25 очков, покинула зону вылета и вышла на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Барселона” с 59 очками занимает первое место.

“Альмерия” – “Барселона” - 1:0 (1:0)

Гол: Туре, 24 - 1:0

“Альмерия”: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Акьеме, Робертоне (Рамазани, 76), Эгуарас (Посо, 83), де ла Ос, Баптистао (Саму Кошта, 83), Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Кайки, 89).

“Барселона”: тер Штеген, Серджи Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессиэ (Рафинья, 46), де Йонг, Гави, Левандовски, Ферран Торрес.

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