"Барселона" сегодня объявит об уходе капитана

Капитан “Барселоны” Серхио Бускетс покидает каталонский клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня “Бара” официально объявит об уходе футболиста из команды.

На данный момент существует несколько вариантов продолжения карьеры футболиста, включая переход в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и в один из клубов МЛС.

Бускетс покинет "Барселону" как свободный агент в конце текущего сезона.

В этом сезоне Ла Лиги опытный футболист провел 27 матчей и отметился четырьмя результативными пасами.