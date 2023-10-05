Барселона сделала заявление по травме Левандовски

Информация о том, что нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги, получила подтверждение.

О травме лучшего бомбардира команды сообщила пресс-служба каталонской команды.

Там уточнили, что форвард сборной Польши выбыл на неопределенный срок. Таким образом, пока нет информации о том, когда Левандовски снова сможет вернуться на поле.

35-летний поляк получил травму в матче Лиги чемпионов против "Порту". На 36-й минуте нападающий покинул поле из-за полученного повреждения, а его место в составе “Барсы” занял 23-летний испанец Ферран Торрес, который в конце первого тайма и забил победный гол.

После двух туров "Барселона" лидирует в своей группе, имея в своей копилке шесть очков. В первом туре чемпион Испании одержал уверенную победу со счетом 5:0 над "Антверпеном".

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы отправятся в гости к "Шахтеру". Этот матч запланирован на 25 октября и пройдет на нейтральной арене.