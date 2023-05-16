"Барселона" сделала предложение Месси

“Барселона” предложила нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси контракт с зарплатой 25 миллионов евро до выплаты налогов, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба уверено, что футболист примет предложение. Контракт форварда с французами истекает ближайшим летом, поэтому он может присоединиться к “Барсе” бесплатно.

Ранее сообщалось, что комиссия Ла Лиги одобрила финансовый план каталонцев, и это позволит клубу подписать Месси.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Не пропустите: Фанаты скандировали имя Месси во время чемпионского парада "Барселоны".