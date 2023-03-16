"Барселона" сделала предложение Бускетсу

“Барселона” начала переговоры с полузащитником Серджи Бускетсом о продлении контракта, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение по схеме “1+1”. В данный момент хавбек изучает предложение. Его нынешний контракт истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи.

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