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"Барселона" сделает предложение Месси

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

“Барселона” хочет вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”. Каталонский клуб планирует сделать футболисту предложение на этой неделе, сообщает журналист Вероника Брунати в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес станет посредником в переговорах с футболистом.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ готовит "унизительное" предложение для Месси.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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