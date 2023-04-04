"Барселона" сделает предложение Месси

“Барселона” хочет вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”. Каталонский клуб планирует сделать футболисту предложение на этой неделе, сообщает журналист Вероника Брунати в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес станет посредником в переговорах с футболистом.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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