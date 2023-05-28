"Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги

В матче 37-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле разгромила “Мальорку” со счетом 3:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Ансу Фати и гол Гави.

“Барселона”, набрав 88 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировала себе чемпионский титул. “Мальорка” с 47 очками осталась на 12-м месте.

“Барселона” – “Мальорка” - 3:0 (2:0)

Голы: Фати, 1 - 1:0, Фати, 24 - 2:0, Гави, 70 - 3:0

“Барселона”: тер Штеген, Бальде (Роберто, 17), Кристенсен, Кунде, Альба (Алонсо, 81), Бускетс (Эрик Гарсия, 85), де Йонг, Гави, Дембеле (Ферран Торрес, 84), Фати (Рафинья, 79), Левандовски.

“Мальорка”: Грейф, Маффео, Вальент, Копете, Гайя (Гренье, 46), Коста (Родригес, 87), Дани Родригес (Анхель Родригес, 72), Морланес (Гонсалес, 86), Баба, Мурики (Пратс, 79), Ндиайе.

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