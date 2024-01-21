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Барселона с хет-триком Торреса обыграла Бетис в зрелищном матче с шестью голами

Новости футбола Сегодня, 14:31
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Барселона Барселона

Барселона приехала в гости к Бетису на матч 21-го тура испанской Ла Лиги.

До определенного момента все на футбольном поле происходило под диктовку благурнас и не предвещало проблем для команды Хави.

Гости вышли вперед на 21-й минуте после гола Феррана Торреса. В компенсированное время мяч побывал в сетке ворот хозяев еще раз, но гол Левандовски не был засчитан из-за положения вне игры.

В начале второго тайма блаугранас закрепили успех: дубль оформил Торрес. Но самое интересное в этом матче ожидало зрителей впереди.

Барсу ожидала кошмарная трехминутка: экс-игрок Реала Иско оформил и свой дубль с 56 по 59 минуту, повергнув поникшие трибуны в восторг. Таким образом, все в нашем матче началось сначала.

В оставшееся время каталонцы не создали много моментов, но проявили характер и увезли три очка. На последней минуте основного времени Жоау Феликс снова вывел блаугранас вперед. А добил хозяев Торрес, оформивший хет-трик.

Ла Лига, 21-й тур
Бетис - Барселона - 2:4
Голы: Иско, 56, 59 - Ф. Торрес, 21, 48, 90+2, Жоау Феликс, 90

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