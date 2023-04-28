"Барселона" решила избавиться от африканского хавбека

Африканский хавбек Франк Кессье больше не нужен "Барселоне", сообщает Diario Sport.

Руководство клуба приняло решение избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

Карьеру футболист может продолжить в Италии, где он ранее выступал за "Милан".

Интерес к нему проявляют "Интер" и "Ювентус".

Кессье связан контрактом с "Барселоной" до лета 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро. В текущем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.