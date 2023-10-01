Барселона решила, что делать с Ансу Фати

«Барселона» следующим летом будет искать варианты для выгодной продажи Ансу Фати, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб хотел продать 20-летнего форварда в межсезонье, однако пришлось соглашаться на аренду в «Брайтон». «Барселона» определилась с тем, что Ансу Фати больше ей не нужен, так как клуб обновил линию атаки и нуждается в том, чтобы сократить экономические расходы. После аренды игрок не вернется в состав «блаугранас».

На Ансу Фати возлагались огромные надежды, однако из-за серии тяжелых травм проспект не смог выйти на топ-уровень.