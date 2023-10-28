Барселона - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

В Барселоне состоялось первое Эль Класико нового сезона. Камп Ноу не смог принять этот матч из-за реконструкции, поэтому игра проходила на Олимпийском стадионе в столице Каталонии.

Барса быстро забила гол благодаря Илкаю Гюндогану. Весь первый тайм и начало второго команда Хави выглядела очевидным фаворитом. Казалось, что победа от хозяев никуда не уйдет. Однако свое слово сказал летний новичок Реала Джуд Беллингем: британский легионер “меренг” забил два гола: первый ударом из-за штрафной площади, а второй - в ближнем бою переиграл Марк-Андре тер Штегена.

Кроме Беллингема внимание сегодня было обращено к Луке Модричу. Ветеран Реала побил рекорд самого возрастного футболиста, который выходил на поле в Эль Класико. Кстати, игра против Барселоны стала для футболиста 500-й в футболке “меренг”. Кроме него из легионеров такого показателя в составе одного из величайших клубов мира достигали только трое: француз Карим Бензема, а также бразильцы Роберто Карлос и Марсело.

Барселона - Реал Мадрид 1:2

Голы: Гюндоган 6 - Беллингем 68, Беллингем 90+2