"Барселона" разочарована поведением Рафиньи

Каталонская команда "Барселона" разочарована поведением бразильца Рафиньи Диаса, который прошлым летом перебрался в Испанию из "Лидса" за 58 миллионов евро.

В клубе уже устали от постоянных жалоб Рафиньи на недостаточное игровое время. Недавно футболист заявил, что хочет играть в основном составе на каждом матче.

Также в “Барселоны” разочарованы поведением Рафиньи на тренировках.

Скорее всего, футболиста продадут летом, чтобы выручить деньги на трансферы.