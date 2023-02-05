"Барселона" разгромила "Севилью" в Ла Лиге
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле разгромила “Севилью” со счетом 3:0.
Победу каталонскому клубу принесли голы Жорди Альбы, Гави и Рафиньи.
“Барселона”, набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 21 очком опустилась на 16-ю позицию.
“Барселона” – “Севилья” - 3:0 (0:0)
Голы: Альба, 58 - 1:0, Гави, 70 - 2:0, Рафинья, 79 - 3:0
“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо (Алонсо, 80), Альба (Бальде, 83), Бускетс (Кессиэ, 8), де Йонг, Педри, Гави (Фати, 80), Левандовски, Рафинья.
“Севилья”: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Баде, Акунья (Окампос, 65), Оливер Торрес (Хиль, 46), Ракитич, Жордан, Гуйе (Фернандо, 83), Эн-Несири (Ламела, 46).
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